Российский депутат с начала полномасштабного вторжения живет в Днепре и дистанционно работает

Российский депутат Совета Каларского муниципального округа Михаил Носик с начала полномасштабного вторжения находится в Украине, где, по его словам, проходит лечение. Несмотря на это, он не сложил мандат и до сих пор участвует в заседаниях дистанционно.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Совета Аркадия Громова в комментарии российским СМИ.

Смотрите также Обустраивал фортификации на границе с Украиной и воровал деньги: арестован экс-глава Курщины

Что известно о российском депутате в Днепре

Громов рассказал, что Носик приехал в Украину за день до начала полномасштабного вторжения. По его словам, депутат родом из Украины и имеет здесь родственников.

В то же время, по данным росСМИ, которое ссылается на протокол заседания комиссии по этике, Носик переехал в Украину еще в 2021 году и с тех пор живет в Днепре. Несмотря на это, он продолжает выполнять свои депутатские обязанности дистанционно, участвуя в заседаниях через видеосвязь.

Сам Носик объясняет, что живет в Днепре, поскольку здесь живут его родственники, а он проходит лечение от онкологии.

В то же время российские Telegram-каналы пишут, что депутат пересек границу Украины в 2022 году на собственном авто, чтобы попасть на лечение в онкодиспансер. После начала полномасштабной войны он не смог выехать из страны. По его словам, он несколько раз обращался в МИД России и российское посольство в Турции, но там ему посоветовали разве что заключить фиктивный брак.

Также есть информация о том, что в марте 2022 года родственники Носика передали его украинским спецслужбам. Тогда у него изъяли документы на автомобиль, около 800 евро и 50 – 80 тысяч рублей. После этого он сменил место жительства.

Почему о депутате вспомнили только сейчас

Интересно, что о депутате в России вспомнили только в начале 2025 года. В конце марта представители Совета Каларского муниципального округа вышли с ним на связь по видеосвязи, во время которой он рассказал о своей ситуации.

Комиссия по этике рекомендовала прекратить полномочия Носика досрочно, однако большинство депутатов эту инициативу не поддержали.

"Я не хочу складывать свои полномочия, потому что формально мой выход ничего не изменит. Также статус депутата делает меня более ценным человеком здесь и может помочь мне в случае задержания. Я считаю, что я работаю не хуже других депутатов", – заявил Носик.

Напомним, что украинский нардеп-беглец Артем Дмитрук в конце марта выступил на российском мероприятии. На нем он заявил о "репрессиях против УПЦ МП", обвинил украинскую власть в "преследовании духовенства" и "наличии политических заключенных"