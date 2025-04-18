Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Ради Аркадія Громова в коментарі російським ЗМІ.

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Що відомо про російського депутата у Дніпрі

Громов розповів, що Носик приїхав до України за день до початку повномасштабного вторгнення. За його словами, депутат родом з України та має тут родичів.

Водночас, за даними росЗМІ, яке посилається на протокол засідання комісії з етики, Носик переїхав до України ще у 2021 році та відтоді мешкає в Дніпрі. Попри це, він продовжує виконувати свої депутатські обов’язки дистанційно, беручи участь у засіданнях через відеозв'язок.

Сам Носик пояснює, що живе у Дніпрі, оскільки тут мешкають його родичі, а він проходить лікування від онкології.

Водночас російські Telegram-канали пишуть, що депутат перетнув кордон України у 2022 році на власному авто, аби потрапити на лікування до онкодиспансеру. Після початку повномасштабної війни він не зміг виїхати з країни. За його словами, він кілька разів звертався до МЗС Росії та російського посольства в Туреччині, але там йому порадили хіба що укласти фіктивний шлюб.

Також є інформація про те, що у березні 2022 року родичі Носика передали його українським спецслужбам. Тоді в нього вилучили документи на автомобіль, близько 800 євро та 50 – 80 тисяч рублів. Після цього він змінив місце проживання.

Чому про депутата згадали лише зараз

Цікаво, що про депутата в Росії згадали лише на початку 2025 року. Наприкінці березня представники Ради Каларського муніципального округу вийшли з ним на зв'язок по відеозв'язку, під час якого він розповів про свою ситуацію.

Комісія з етики рекомендувала припинити повноваження Носика достроково, однак більшість депутатів цю ініціативу не підтримали.

"Я не хочу складати свої повноваження, тому що формально мій вихід нічого не змінить. Також статус депутата робить мене ціннішою людиною тут і може допомогти мені в разі затримання. Я вважаю, що я працюю не гірше за інших депутатів", – заявив Носик.

Нагадаємо, що український нардеп-утікач Артем Дмитрук наприкінці березня виступив на російському заході. На ньому він заявив про "репресії проти УПЦ МП", звинуватив українську владу у "переслідуванні духовенства" і "наявності політичних в'язнів"