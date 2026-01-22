Создавал видимость дипломатической работы: Германия выгоняет из страны российского шпиона
- В Германии обнаружили российского шпиона.
- Его контактное лицо подозревается в передаче разведывательной информации России, в частности о военной промышленности Германии и поставках дронов в Украину.
Российская агентурная сеть распространяется на ряд европейских государств. Недавно в Берлине вызвали на встречу посла России, там ему намекнули, что "лицо, которое шпионило от имени России", должно быть выслано из Германии.
Об этом 22 января проинформировали в Министерстве иностранных дел Германии. Случай также описало немецкое издание Spiegel.
К теме Европу поглощают шпионские войны: как российские и китайские диверсанты заполонили страны ЕС
Как российский дипломат шпионил в Германии?
По данным Spiegel, говорится о заместителе военного атташе посольства России в Берлине. Он работал на одну из российских спецслужб и долгое время руководил арестованной шпионкой.
Интересно! Кремлевский "дипломат", как сообщает издание, связан со шпионкой Илоной В., которую задержали накануне.
Ее контактным лицом оказался Андрей М. – заместитель военного атташе посольства России в Берлине, который, по данным немецких спецслужб, является кадровым сотрудником российской разведки.
Немецкие власти дали этому дипломату-шпиону 72 часа на то, чтобы покинуть территорию Германии.
Мы не принимаем шпионаж в Германии – и особенно не под прикрытием дипломатического статуса,
– отметили в немецком МИДе.
А саму Илону В., которая одновременно имеет гражданство Украины и Германии, подозревают в сборе и передаче разведывательной информации в пользу России.
По версии следствия, минимум с 2023 года Илона В. неоднократно передавала своему куратору данные, непосредственно связанные с войной в Украине.
В частности, как установили следователи, женщина собирала и передавала информацию о:
- участниках и деталях высокопоставленных политических мероприятий и встреч;
- расположении ключевых объектов немецкой оборонной промышленности;
- ходе испытаний беспилотников;
- планах и графиках поставок дронов в Украину.
Где еще шпионили россияне?
17 апреля 2024 года в немецкой Баварии правоохранители задержали двух человек, которые, по данным следствия, работали на российские спецслужбы. Их цель заключалась в саботаже военной поддержки Украины. В частности речь идет об организации диверсий против объектов, связанных с поставками оружия и логистикой помощи Киеву.
В ноябре 2025 года латвийские контрразведчики разоблачили и задержали гражданина, которого подозревают в шпионаже в пользу Кремля. По версии спецслужб, мужчина систематически собирал данные о латвийской авиации, оборонные структуры и военные объекты.
Кроме того, глава минобороны Германии Борис Писториус не так давно отмечал, что российские спецслужбы следят за немецкими спутниками.