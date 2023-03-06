Это точно появится в Москве или в Санкт-Петербурге: политолог о РДК на Брянщине

Российский добровольческий корпус (РДК) 2 марта вошел на территорию Брянской области с призывами брать оружие в руки россиянам и бороться с режимом. Подобные движения свидетельствуют о начале раскола внутри России.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Александр Антонюк. Он отметил, что Украине выгодна внутренняя борьба внутри России и она должна поддерживать ее.

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Антонюк отметил, что призывы РДК еще не нашли массового отклика среди россиян.

Пока на это смотрят как на единичный случай. Но тенденция имеет способность повторяться и, я думаю, что 2 – 3 таких случая – и уже по-другому начнут смотреть на Россию,

– добавил говорящий.

Процессы идут

Политолог подчеркнул, что вопрос не в том, как этот инцидент восприняли россияне, а они очевидно будут его воспринимать "инфантильно и несколько агрессивно". Но с другой стороны, русское общество всегда было склонно поклоняться определенным насильственным действиям.

Эта ситуация свидетельствует, что единство России, в частности российских спецслужб, в принятии решений расколото. Ведь, если верить российской пропаганде, мышь не должна была проскочить через границу России.

Как только это появится в Московской области, районе Санкт-Петербурга, поверьте, процессы гражданского восприятия будут выглядеть несколько иначе. А в том, что они появятся, у меня сомнения нет,

– добавил Антонюк.

Антонюк о процессах раскола России: смотреть видео

Украина будет приветствовать ослабление российского режима

По словам политолога, у Украины нет необходимости давать или не давать разрешения на подобные действия воюющим на нашей стороне россиянам или белорусам, ведь они являются гражданами своих стран.

А все, что ослабляет диктаторские режимы и нашего врага – однозначно мы должны приветствовать, хотя бы добрым словом,

– сказал Антонюк.

Антонюк вспомнил слова Кирилла Богданова о том, что Украина может работать с разными агентурными сетями. Хотя у них разные мотивации, разные производные истории, но бывает так, что в определенных группах сходятся позиции. Задача украинской оборонной и освободительной борьбы – усиливать движения, которые точно будут ослаблять Россию и их шовинистический режим.

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