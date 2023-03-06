Это точно появится в Москве или в Санкт-Петербурге: политолог о РДК на Брянщине
Российский добровольческий корпус (РДК) 2 марта вошел на территорию Брянской области с призывами брать оружие в руки россиянам и бороться с режимом. Подобные движения свидетельствуют о начале раскола внутри России.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Александр Антонюк. Он отметил, что Украине выгодна внутренняя борьба внутри России и она должна поддерживать ее.
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Антонюк отметил, что призывы РДК еще не нашли массового отклика среди россиян.
Пока на это смотрят как на единичный случай. Но тенденция имеет способность повторяться и, я думаю, что 2 – 3 таких случая – и уже по-другому начнут смотреть на Россию,
– добавил говорящий.
Процессы идут
Политолог подчеркнул, что вопрос не в том, как этот инцидент восприняли россияне, а они очевидно будут его воспринимать "инфантильно и несколько агрессивно". Но с другой стороны, русское общество всегда было склонно поклоняться определенным насильственным действиям.
Эта ситуация свидетельствует, что единство России, в частности российских спецслужб, в принятии решений расколото. Ведь, если верить российской пропаганде, мышь не должна была проскочить через границу России.
Как только это появится в Московской области, районе Санкт-Петербурга, поверьте, процессы гражданского восприятия будут выглядеть несколько иначе. А в том, что они появятся, у меня сомнения нет,
– добавил Антонюк.
Антонюк о процессах раскола России: смотреть видео
Украина будет приветствовать ослабление российского режима
По словам политолога, у Украины нет необходимости давать или не давать разрешения на подобные действия воюющим на нашей стороне россиянам или белорусам, ведь они являются гражданами своих стран.
А все, что ослабляет диктаторские режимы и нашего врага – однозначно мы должны приветствовать, хотя бы добрым словом,
– сказал Антонюк.
Антонюк вспомнил слова Кирилла Богданова о том, что Украина может работать с разными агентурными сетями. Хотя у них разные мотивации, разные производные истории, но бывает так, что в определенных группах сходятся позиции. Задача украинской оборонной и освободительной борьбы – усиливать движения, которые точно будут ослаблять Россию и их шовинистический режим.
Инцидент в Брянской области: что известно
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил, что эта ситуация в Брянской области не имеет никакого отношения к Украине. Украинские военные работают только на временно оккупированных территориях, ведь там гораздо более важная работа.
- По словам Алексея Данилова, Путин уже не контролирует все процессы на территории России, они начинают расползаться. Это означает разрушение централизованных структур.
- Экссотрудник ФСБ России считает, если 50 человек могут спокойно пересечь государственную границу, значит пограничная служба не работает, а пограничная служба в России – это ФСБ.