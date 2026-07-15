Денис Капустин откровенно высказался об отношении к российским оппозиционерам

Российских оппозиционеров можно разделить на две категории. Первая – те, кто пытается принести пользу: поддерживают СОУ, борются с пропагандой. Вторая – те, кто называют себя либералами, стремятся сидеть на двух стульях: не хотят выдворения из ЕС, при этом переживают за российских солдат. Называть таких полноценными оппозиционерами не стоит.

Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал командир и основатель Российского добровольческого корпуса Денис Капустин, отметив, что как только первая ракета упала на украинский город, россияне должны были сделать четкий выбор. Сегодня, на 5-м году полномасштабной войны, российское население находится в ожидании катастрофы.

Ряженные в "оппозиционную одежду": кто эти люди и чего они добиваются?

Командир РДК убежден, что если человек является гражданином страны-агрессора, он не может говорить, что "не все так однозначно". Те, кто уехал из России, не согласившись с российской политикой, лишили себя комфорта, работы, своего дома, тем самым перестали платить налоги на путинскую войну.

Это, по его словам, "хорошие россияне", которые сделали серьезный шаг. Но есть те, кто пошел дальше, взяв в руки оружие, чтобы помочь Украине противостоять российской агрессии непосредственно на фронте.

Поэтому бойцы РДК – это российские герои. Я ценю вклад тех, кто поддерживает РДК и Украину. Пришлось познакомиться с Евгением Чичваркиным, который с первых дней спонсирует из собственного кармана медицинские учреждения, делает это публично, не боясь, приезжает в Украину, агитирует, проводит сборы. А позиция тех, кто наряжается в "оппозиционную одежду" и говорит, что "все не так однозначно", мне понятна. Они не за Украину, они против войны, хотят, чтобы она поскорее закончилась, чтобы вернуться в Москву или Петербург,

– отметил Капустин.

По его словам, если эти люди будут слишком активно поддерживать украинскую сторону, то их могут не понять дома, когда они вернутся. Эти россияне боятся напугать свой глубинный электорат. Они, как пояснил Капустин, думают, что после возвращения в Россию ситуация откатится к февралю 2022 года, но он констатировал, что это тщетные надежды, потому что так, как было раньше, уже не будет.

Их позиция, по его мнению – это фарисейство, потому что они говорят, что "против войны", но не озвучивают, что против агрессора. Он назвал такую позицию "змеиной", а тех, кто ее выражает – врагами. Командир РДК рассказал, что недавно увидел интервью журналистки из России Екатерины Гордеевой с российским добровольцем, воюющим за Украину, Петром Рузавиным. Она отметила, что во время оккупации гибнут люди, но и во время деоккупации тоже.

Это намек на то, что не нужно деоккупировать территории? У Дудя похожая позиция: мол, мирные жители гибнут, когда заходят на территорию, подконтрольную России. Я понимаю, что было бы лучше, если бы ни с одной, ни с другой стороны они не гибли, но мы находимся в состоянии войны, которую европейский континент с 1945 года не то что не знал, он даже представить себе не мог. Как они хотят, чтобы это выглядело? Тогда, согласно их логике, СССР должен был выбить гитлеровские войска с территории Советского Союза и остановиться? Но он пошел на Берлин,

– напомнил Капустин.

Командир РДК уверен, что таким "оппозиционерам" важна не антивоенная деятельность, а внимание к своим персонам, благодаря которому они получают гранты. Без грантов их организации просто сойдут на нет. Он подытожил, что вместе с собратьями поедет на родину на танках и БТРах, и задумался над тем, на чем будет возвращаться эта "оппозиция", отметив, что, вероятно, на пустых обещаниях.

Полное интервью Дениса Капустина: смотрите в видео