Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив командир і засновник Російського добровольчого корпусу Денис Капустін, наголосивши, що як тільки перша ракета впала на українське місто, росіяни мали зробити чіткий вибір. Сьогодні, на 5-й рік повномасштабної війни, російське населення в очікуванні катастрофи.

Ряджені в "опозиційний одяг": хто ці люди та чого прагнуть?

Командир РДК переконаний, що коли людина є громадянином країни-агресора, вона не може говорити фразу про те, що "не все так однозначно". Ті, хто виїхав з Росії, будучи не згодні з російською політикою, позбавили себе комфорту, роботи, свого будинку, тим самим перестали платити податки на путінську війну.

Це, з його слів, "хороші росіяни", які вчинили серйозний крок. Але є ті, хто пішов далі, взявши до рук зброю, аби допомогти України протистояти російській агресії безпосередньо на фронті.

Тому бійці РДК – це російські герої. Я ціную внесок тих, хто підтримує РДК і Україну. Довелося познайомитись з Євгеном Чичваркіним, який з перших днів спонсорує з власної кишені медичні заклади, робить це публічно, не боячись, приїжджає в Україну, агітує, проводить збори. А позиція тих, хто наряджається в "опозиційний одяг" і каже, що "все не так однозначно", мені зрозуміла. Вони не за Україну, вони проти війни, хочуть, щоб вона скоріше закінчилася, щоб повернутися у Москву чи Петербург,

– зазначив Капустін.

З його слів, якщо ці люди будуть надто активно підтримувати українську сторону, то їх можуть не зрозуміти вдома, коли вони повернуться. Ці росіяни бояться налякати свій глибинний електорат. Вони, як пояснив Капустін, думають, що після повернення в Росію, ситуація відкотиться до лютого 2022 року, але констатував, що це марні сподівання, бо так, як було раніше, вже не буде.

Їхня позиція, на його погляд, це фарисейство, бо вони кажуть, що "проти війни", але не говорять, що проти агресора. Він назвав таку позицію "зміїною", а тих, хто її висловлює – ворогами. Командир РДК розповів, що нещодавно побачив інтерв'ю журналістки з Росії Катерини Гордєєвої з російським добровольцем, який воює за Україну, Петром Рузавіним. Вона озвучила, що під час окупації гинуть люди, але під час деокупації теж.

Це натяк на те, що не треба деокупувати території? У Дудя схожа позиція, мовляв, цивільні гинуть, коли заходять на територію підконтрольну Росії. Я розумію, що було б краще, аби ні з одного, ні з іншого боку вони не гинули, але ми перебуваємо у фазі війни, яку європейський континент з 1945 року не те що не знав, він навіть не міг уявити. Як вони хочуть, щоб це виглядало? Тоді згідно з їх логікою СРСР мав вибити гітлерівські війська з території Радянського Союзу і зупинитися? Але він пішов до Берліна,

– нагадав Капустін.

Командир РДК впевнений, що таким "опозиціонерам" важлива не антивоєнна діяльність, а увага до своїх персон, під яку вони отримують гранти. Без грантів їхні організації просто зійдуть нанівець. Він підсумував, що разом з побратимами поїде на батьківщину на танках і БТРах і замислився над тим, на чому повертатиметься ця "опозиція", зазначивши, що, ймовірно, на порожніх обіцянках.

Повне інтерв'ю Дениса Капустіна: дивіться у відео