Российский дрон был сбит на подступах к Киеву: в КГВА указали на особенность атаки

Во время вечерней атаки на Киев россияне применили несколько видов оружия сразу. Сергей Попко, начальник КГВА, рассказал об этой атаке.

Сейчас в Украине также раздается тревога. Она связана с взлетом МиГа.

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Что известно об атаке на Киев 11 июля

Враг снова и снова будет искать возможность поразить Киев. Он будет придумывать новые тактики, новые пути, методы. Будет испытывать нас и ПВО на прочность и устойчивость. Это подтверждает сегодняшняя атака на столицу одиночным ударным БпЛА. Вражеский дрон был сбей на подступах к Киеву. Какая у него была цель – определят военные специалисты. Эта информация не для гражданского населения,

– сказано в сообщении.

Жителям Киева надо знать, помнить и придерживаться всем известной информации- при объявлении воздушной тревоги всегда направляться в укрытие! А пока Киев и другие города ждут от наших партнеров усиления противовоздушной обороны! Оружия против ракет и дронов много не бывает. А нуждается в нем практически вся Украина! Мы ждем помощи! И верим в Победу над врагом!