Зараз в Україні також лунає тривога. Вона пов'язана зі злетом МіГа.

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Що відомо про атаку на Київ 11 липня

Ворог знову і знову шукатиме можливість вразити Київ. Він вигадуватиме нові тактики, нові шляхи, методи. Випробовуватиме нас і ППО на міцність і стійкість. Це підтверджує сьогоднішня атака на столицю одиночним ударним БпЛА. Ворожий дрон був збий на підступах до Києва. Яка у нього була мета – визначать військові спеціалісти. Ця інформація не для цивільного населення,

– сказано в повідомленні.

Мешканцям Києва треба знати, памʼятати і дотримуватися всім відомої інформації- при оголошені повітряної тривоги завжди прямувати до укриття! А поки Київ та інші міста чекають від наших партнерів підсилення протиповітряної оборони! Зброї проти ракет і дронів багато не буває. А потребує її практично вся Україна! Ми чекаємо на допомогу! І віримо в Перемогу над ворогом!