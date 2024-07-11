Зокрема, під ударом в черговий раз опинився Київ. В Київській ОВА повідомляють про роботу ППО в Київській області.

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Що відомо про вибухи на Київщині

Спочатку моніторингові канали повідомили про те, що на півдні Київської області зафіксовано крилаті ракети типу "Калібр".

Вже через деякий час почала з'являтися інформація про роботу ППО на Київщині. Вже об 20:53 в Київській ОВА офіційно підтвердили інформацію те, що в регіоні працюють сили ППО.

Там наголосили на тому, що не варто знімати та викладати в мережу роботу українських захисників. Також містян закликали залишатися в укриттях до сигналу відбою повітряної тривоги.

Зауважимо, що ракети тримали західний курс. Вже через декілька хвилин з'явилася інформація про вибухи на Хмельниччині. Під ударом в черговий раз опинився Старокостянтинів.