Российский дрон попал в админздание в Днепре: вспыхнул пожар

Российские военные совершили массированную атаку дронами-камикадзе в ночь на 3 мая. Один из беспилотников попал в админздание в Днепре. В результате вспыхнул пожар.

О последствиях ночной атаки дронами-камикадзе рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он поделился результатами работы сил ПВО, а также отметил, что в городе не обошлось без прилета.

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Один дрон сбить не удалось

Ночью защитники неба из воздушного командования "Восток" сбили над Днепропетровщиной 7 дронов,

– подчеркнул он.

В то же время, отметил глава ОВА, одному иранскому "мопеду", к сожалению, удалось попасть в цель. Известно, что повреждения получило административное здание в Днепре. В результате удара вспыхнул пожар, но его уже успели ликвидировать.

К счастью, обошлось без пострадавших. По имеющимся данным, на 07:30 на месте работали спасатели. Остальные сведения о последствиях атаки уточняются.

Украину атаковали 26 дронами-камикадзе

Об этом рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ. По имеющимся данным, не все иранские "мопеды" удалось сбить. Силы ПВО в ночь на 3 мая приземлили 21 БПЛА, выпущенный врагом.

Заметим, что их российские захватчики запускали в эту ночь сразу с нескольких направлений. Атаковали как с Брянской области, так и с восточного побережья Азовского моря.

Пытались обстрелять Киев "Шахидами"

Как отметил глава КГВА Сергей Попко, россияне уже в третий раз за 6 дней атаковали Киев. В этот раз для обстрела использовали только дроны-камикадзе "Шахид".

Причем враг не изменяет свою стратегию. Он запускает иранские "мопеды", когда становится темно. Таким образом, российские захватчики продолжают терроризировать мирное население Украины.

Глава КГВА отметил, что предварительно в воздушном пространстве вокруг Киева удалось сбить все БПЛА. Что касается жертв и разрушений, то сведения о них отсутствуют, но информация все еще уточняется.

В то же время Сергей Попко поблагодарил Силы противовоздушной обороны. Они отлично и профессионально проделали свою работу, спасши этим жизнь киевлян, а также инфраструктуру города.