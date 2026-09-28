Российский реактивный дрон взорвался за 2 километра от границы с Польшей: какова реакция Варшавы

Российский реактивный беспилотник во время очередной атаки на запад Украины упал примерно в двух километрах от пункта пропуска "Дорогуск" на границе с Польшей. Нарушения польского воздушного пространства не зафиксировано, при этом силы ПВО и авиация соседней страны находились в полной готовности.

Об ударе вблизи границы сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в социальной сети X.

Как Варшава отреагировала на атаку?

По словам главы польского оборонного ведомства, система противовоздушной обороны Польши и военная авиация немедленно отреагировали на угрозу и находились в полной боевой готовности на протяжении всего инцидента.

После отмены сигнала воздушной тревоги дежурные самолеты вернулись на свои базы. Системы противовоздушной обороны Польши вновь перешли в режим наблюдения и дежурства.

Стоит отметить, что произошло попадание в селе Старовойтово, где расположен международный пункт пропуска "Ягодин". Так, ударная волна повредила помещение КПП при въезде в терминал. Данных о пострадавших или погибших пока нет.

Усиление мер безопасности на польской границе

Воздушные силы ВСУ накануне зафиксировали движение вражеского реактивного беспилотника через поселок Головное на Волыни в направлении границы. Объект направлялся в сторону пункта пропуска Ягодин, расположенного рядом с польским Дорогуськом.

Польское военно-политическое руководство уже неоднократно предупреждало о росте опасности для приграничных регионов из-за изменения тактики российских обстрелов.

Ранее глава оборонного ведомства подчеркивал, что при отсутствии достаточных средств ПВО в украинской армии вражеские беспилотники способны лететь непосредственно на территорию соседних государств.

Как уже сообщалось на нашем сайте, из-за систематических ударов противника Польша массово устанавливает сирены у границы для более оперативного оповещения населения.