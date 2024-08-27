В НАТО прокомментировали нарушение воздушного пространства Польши во время вчерашней российской атаки
Источник:RMF24
В НАТО отреагировали на то, что российский дрон залетел на территорию Польши. Они отметили, что действия страны-агрессора являются опасными и безответственными.
Официальный представитель НАТО Фарах Дахлалла отметила, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину на территориях стран-союзников неоднократно находили обломки российских беспилотников и ракет.
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Полное заявление представительницы НАТО Фарах Дахлалла
Судя по заявлению Фарах Дахлалла, НАТО не считает нарушение воздушного пространства Польши прямым нападением со стороны России. Однако Россию обвинили в безответственности.
Если мы не имеем информации, которая указывает на то, что это было прямое нападение России на ее союзников, эти действия являются безответственными и потенциально опасными,
– цитируют Дахлаллу польские издания.
Что известно об инциденте
- Напомним, что 26 августа во время массированного обстрела Украины российский "дрон-камикадзе" вошел в воздушное пространство Польши и находился над ней 33 минуты, затем исчез с радаров.
- Оперативный командующий генерал Мацей Клиш и официальный представитель командования подполковник Яцек Горышевский сообщили, что объект вошел в воздушное пространство примерно на 25 километров.
- Польская армия заявила, что "была готова сбить объект", но в то время им "не удалось с уверенностью подтвердить, что это был беспилотник".
- В то же время сейчас все свидетельствует о том, что это был "Шахед". В частности об этом польским изданиям анонимно говорят и их военные.
- Поскольку объект исчез с радаров, район, где он мог упасть, прочесывают патрули. Также для поисков используется вертолет. Полковник Кшиштоф Засади не исключает, что дрон мог вернуться на территорию Украины. Однако стоит заметить, что радары этого не зафиксировали. На вопрос, почему исчез сигнал, собеседник Кшиштофа Засады ответил: "Можно предположить, что он где-то упал, или высота его полета была такой, что наши радиолокационные системы не смогли продолжить наблюдение".
- Сообщений о каких-то разрушениях на земле пока не было.