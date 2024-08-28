Не уверены на 100%, что это "Шахед": Польша возобновила поиски объекта, что прилетел из России

Польша возобновляет поиски объекта, который был запущен во время российского обстрела. Подозревают, что это мог быть иранский беспилотник типа "Шахед".

В понедельник, 26 августа, во время массированной атаки России на Украину над территорией Польши был зафиксирован неизвестный объект. Заместитель министра обороны Польши Станислав Взьонтек сообщил, что поиски возобновлены, ведь существует вероятность, что это был "Шахед".

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Поляки ищут российский дрон

По словам Взьонтека, если объект остался на территории Польши, его обязательно найдут. Чиновник констатировал, что соответствующий беспилотник имеет примитивный и громкий двигатель, работает до исчерпания топлива. Среди прочего, он мог упасть или застрять на дереве.

Мы не можем быть на 100% уверены, что это был дрон. Но характеристики его полета соответствуют возможностям "Шахедов". Даже если это не самая современная модель, она может переносить смертоносное оружие.

Заместитель министра акцентировал, что Польша не находится в состоянии войны, поэтому не может использовать широкий спектр военных инструментов в таких ситуациях.

Возможно, следует изменить процедуры, возможно, мы должны ввести другой, средний уровень гибридной войны, который позволит нам реагировать, когда объект не видно... Также не исключено, это была попытка проверить нашу реакцию. Россияне могли изучать нашу готовность.

Взьонтек акцентировал, что ответственность за уничтожение такого БПЛА является огромной, ведь обломки могут нанести значительный ущерб. По словам чиновника, польские военные не могут стрелять по объекту, которого они не видят. К тому же они должны быть уверены, что рядом нет жилых домов.