У понеділок, 26 серпня, під час масованої атаки Росії на Україну над територією Польщі було зафіксовано невідомий об'єкт. Заступник міністра оборони Польщі Станіслав Взьонтек повідомив, що пошуки відновлено, адже існує ймовірність, що це був "Шахед".

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Поляки шукають російський дрон

За словами Взьонтека, якщо об'єкт залишився на території Польщі, його обов'язково знайдуть. Посадовець констатував, що відповідний безпілотник має примітивний і гучний двигун, працює до вичерпання палива. З-поміж іншого, він міг впасти або застрягти на дереві.

Ми не можемо бути на 100% впевнені, що це був дрон. Але характеристики його польоту відповідають можливостям "Шахедів". Навіть якщо це не найсучасніша модель, вона може переносити смертоносну зброю.

Заступник міністра акцентував, що Польща не перебуває у стані війни, тому не може використовувати широкий спектр військових інструментів у таких ситуаціях.

Можливо, слід змінити процедури, можливо, ми повинні запровадити інший, середній рівень гібридної війни, який дозволить нам реагувати, коли об'єкт не видно… Також не виключено, це була спроба перевірити нашу реакцію. Росіяни могли вивчати нашу готовність.

Взьонтек акцентував, що відповідальність за знищення такого БпЛА є величезною, адже уламки можуть завдати значної шкоди. За словами чиновника, польські військові не можуть стріляти по об'єкту, якого вони не бачать. До того ж вони мають бути впевнені, що поруч немає житлових будинків.