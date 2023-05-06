Мы держим войска там постоянно: Жданов ответил, планируют ли ВСУ войти в Приднестровье

На днях российская пропаганда подняла информационную волну, мол, войска ВСУ находятся недалеко от Приднестровья – части Молдавии, которую оккупировала Россия. Их пугалки выглядят ничтожно, ведь Вооруженные Силы Украины не собирались и не собираются вмешиваться в какие-либо внутренние дела других государств.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, пишет 24 Канал. Он опроверг российские фейки и объяснил, почему на самом деле Украина разместила свои войска недалеко от Приднестровья.

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Россияне без устали продуцируют свои жалкие запугивания, якобы с 9 по 15 апреля Вооруженные Силы Украины планируют пойти в направлении Тирасполя, чтобы начать вооруженную провокацию для отвлечения российских войск.

Не совсем понимаю, как Украина может этим отвлечь российские войска. К тому же мы там войска держим все время. Манипуляция состоит в том, что войска на границе с Приднестровьем находятся с первого дня полномасштабного вторжения.

– акцентировал Жданов.

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Украинское военно-политическое руководство просто не может позволить себе не держать войска на границе с Приднестровьем, равно как и на границе с Беларусью. Ведь там находится контингент российской армии и он представляет угрозу для нашей территориальной целостности, заметил военный эксперт.

Совершенно непонятно, как российские войска может отвлечь Украина, ведь Приднестровье – это часть между Украиной и Молдовой, и туда у российского войска прямого коридора нет.

Они пытались это сделать, но, слава Богу, дальше Вознесенска не пошли, оттуда начался обратный марш вплоть до левого берега Днепра,

– добавил говорящий.

Он также упомянул слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что без официального обращения руководства Молдовы Украина ни в какие внутренние дела Молдовы вмешиваться не будет.

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