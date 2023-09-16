Российский флагман "Адмирал Макаров" самостоятельно передвигаться не может: свежие спутниковые снимки

Журналисты заметили на новых спутниковых снимках российский флагман "Адмирал Макаров". Видно, что его буксируют.

Следует заметить, что российский фрегат попал под удар и был поврежден во время атаки в Севастополе 29 октября 2022 года. Однако тогда не было подтверждений.

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"Адмирал Макаров" не может самостоятельно передвигаться

Журналисты заметили на спутниковом снимке Planet.com, что российский фрегат Адмирал Макаров не может передвигаться самостоятельно. Его буксуют два буксира.

Кстати, спутниковые кадры датированы 15 сентября 2023 года.



"Адмирал Макаров" буксируют / Фото со спутника

Журналисты вспомнили, что были публикации о том, что 29 октября 2022 года "Адмирал Макаров" получил повреждения во время одной из первых атак украинских надводных дронов на Севастополь. Однако тогда подтверждений не последовало.

В августе 2023 года в сети сообщили, что российский фрегат "Адмирал Макаров" получил камуфляжную окраску носовой и кормовой частей.

Кратко об атаке в октябре 2022 года