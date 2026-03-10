В Азовском море нет российских ракетоносителей после ударов по флоту в Новороссийске, – ВМС

Российский флот изменил свою активность в Азовском море из-за ситуации с безопасностью в регионе. Несмотря на это, в акватории и в дальнейшем фиксируют движение отдельных судов врага.

Об этом сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Что известно о российских кораблях в Азовском море?

Дмитрий Плетенчук рассказал, что акватория Азовского моря является очень опасной для российского флота. Ведь он находится в зоне попаданий систем вооружения Военно-морских сил.

Там нет никаких носителей, никаких кораблей. В прошлом году (2025 – 24 Канал) они дважды заходили туда на длительное время, но после ударов Сил обороны быстро оттуда ушли,

– заявил представитель.

Однако в этом районе продолжают курсировать суда так называемого "серого флота". Речь идет о российских кораблях, которые ходят только между портами, не заходя в международные порты.

Что известно об ударах по российскому флоту?