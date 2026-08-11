Об этом рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в ходе телеэфира.
Что сообщили в ВМС о присутствии России в Крыму?
Плетенчук подтвердил, что в настоящее время речь о полноценном базировании российских кораблей на оккупированном полуострове уже не идет. Захватчики лишены возможности безопасно держать там свой флот.
Крым они фактически утратили как военно-морскую базу,
– подчеркнул представитель ВМС.
Несмотря на потерю морских позиций, российская армия пытается сохранить свое влияние благодаря авиации. Именно воздушная составляющая остается главным инструментом врага для влияния на ситуацию с безопасностью в этом регионе и нанесения ударов по украинским городам. Чтобы противодействовать этому, украинские защитники продолжают методично уничтожать инфраструктуру, которая позволяет россиянам удерживать свои позиции.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Работа ведется практически круглосуточно. Речь, конечно, идет об тех объектах военной инфраструктуры, которые позволяют россиянам и в дальнейшем поддерживать свое присутствие здесь,
– пояснил Дмитрий Плетенчук.
Напомним, украинские дроны пробили один из самых защищенных районов оккупированного Крыма и поразили корабли морской охраны ФСБ России у Керчи. По словам представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, это особенно важно из-за высокого уровня российской ПВО в районе Керченского моста. В результате атаки Россия потеряла часть морских сил, ведь корабли береговой охраны ФСБ были одними из немногих российских судов, которые еще осмеливались выходить в море.
Кроме того, 7 августа операторы спецподразделения ГУР Group 13 провели символический "морской парад" боевых платформ Magura у южного побережья временно оккупированного Крыма. Акцию устроили накануне Дня города Ялты, возродив давнюю традицию праздничного выхода украинских военных кораблей и судов у городской набережной.
К слову, украинские силы продолжают систематически наносить удары по военным объектам во временно оккупированном Крыму. По словам военного эксперта Романа Свитана, недавно там были уничтожены, в частности, две пусковые установки С-400. Он считает, что россияне не успевают эффективно противодействовать всем украинским дронам. По мнению Свитана, постепенное уничтожение ПВО, радаров и других военных объектов является частью системной "зачистки" Крыма.