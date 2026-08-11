Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук під час телеефіру.

Що розповіли у ВМС про присутність Росії в Криму?

Плетенчук підтвердив, що наразі мова про повноцінне базування російських кораблів на окупованому півострові вже не йде. Загарбники позбавлені можливості безпечно тримати там свій флот.

Крим вони фактично втратили як військово-морську базу,

– наголосив представник ВМС.

Попри втрату морських позицій, російська армія намагається зберегти свій вплив завдяки авіації. Саме повітряна складова залишається головним інструментом ворога для впливу на безпекову ситуацію в цьому регіоні та завдання ударів по українських містах. Щоб протидіяти цьому, українські захисники продовжують методично знищувати інфраструктуру, яка дозволяє росіянам утримувати свої позиції.

Там робота практично відбувається 24/7. Це, звісно, ті об'єкти військової інфраструктури, які забезпечують можливість росіянам і надалі свою присутність тут підтримувати,

– пояснив Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, українські дрони пробили один із найбільш захищених районів окупованого Криму та уразили кораблі морської охорони ФСБ Росії біля Керчі. За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, це особливо важливо через високий рівень російської ППО в районі Керченського мосту. Внаслідок атаки Росія втратила частину морських спроможностей, адже кораблі берегової охорони ФСБ були одними з небагатьох російських суден, які ще наважувалися виходити в море.

Крім того, оператори спецпідрозділу ГУР Group 13 провели 7 серпня символічний "морський парад" бойових платформ Magura біля південного узбережжя тимчасово окупованого Криму. Акцію влаштували напередодні Дня міста Ялта, відновивши давню традицію святкового виходу українських військових кораблів і суден біля міської набережної.

До слова, українські сили продовжують систематично завдавати ударів по військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму. За словами військового експерта Романа Світана, нещодавно там знищили, зокрема, дві пускові установки С-400. Він вважає, що росіяни не встигають ефективно протидіяти всім українським дронам. На думку Світана, поступове знищення ППО, радарів та інших військових об'єктів є частиною системної "зачистки" Криму.