Як повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в телеефірі, під час атаки було уражено кораблі третього рангу морської охорони ФСБ Росії.

Дрони пробили ППО біля Керчі

За словами речника, головне значення цієї операції полягає у місці, де вона відбулася. Керч має особливе значення для Росії через Керченський міст, тому там завжди утримували високий рівень протиповітряної оборони.

Там доволі високий рівень захисту протиповітряної оборони у них завжди традиційно був присутній, а тут є пропущені,

– сказав речник ВМС ЗСУ.

Плетенчук наголосив, що кораблі берегової охорони ФСБ залишалися одними з небагатьох, які ще ризикували виходити у море.

Це не просто чергове нагадування, що ми про вас не забули, а й зменшення спроможностей, тому що морська компонента берегової охорони – це єдині кораблі, які ще кудись наважувалися виходити,

– підкреслив він.

Раніше у Службі безпеки України заявили про пошкодження внаслідок атаки дронів двох патрульних кораблів берегової охорони ФСБ Росії – "Балаклава" та "Керч".

Нагадаємо, тоді ж СБУ заявила про удар по Ярославському нафтопереробному заводу – одному з найбільших в Росії. Під час атаки на території об'єкта пролунали вибухи та виникли пожежі у чотирьох різних частинах заводу.