Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Операція ГУР біля Ялти

У розвідці розповіли, що оператори спецпідрозділу Group 13 провели парад бойових морських платформ Magura біля Ялти. Відбувся він 7 серпня, напередодні Дня міста Ялта.

Зазначається, що операція стала символічним відновленням традиції, яка існувала у вільному місті на узбережжі Чорного моря. Ідеться про святковий вихід українських військових кораблів і суден біля міської набережної.

Парад від ГУР на узбережжі Ялти: дивіться відео

Парад у Ялті від майстрів Group-13 – чергове нагадування російським окупантам, що Крим – це Україна!

– додали оборонці.

Нагадаємо, в Ялті оголошували режим безпілотної небезпеки та просили людей залишити відкриті ділянки. Очевидці стверджували, що морські безекіпажні катери нібито атакували порт. У мережі публікували кадри з пожежею внаслідок вибухів.