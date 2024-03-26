Остаются потенциально опасными: в ВМС сказали, какие российские корабли под угрозой

Украина мастерски перехватила инициативу в Черном море. Следующей целью может стать любой российский военный корабль.

Однако есть цели, которые больше всего интересуют украинские Силы обороны. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

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Какие корабли России под угрозой

Прежде всего, как отметил Плетенчук, для Военно-морских сил главными целями являются корабли – носители крылатых ракет. Только эти судна могут быть использованы для нанесения огневого поражения по территории Украины.

Несмотря на то что россияне имеют проблемы с логистикой, с загрузкой и производством ракет, эти корабли остаются потенциально опасными. Однако в море они не выходят и уже много месяцев не применяют крылатые ракеты,

– отметил Дмитрий Плетенчук.

Однако исключением стало 15 февраля. Тогда оккупанты эмоционально отреагировали на уничтожение ВДК "Цезарь Куников" и выпустили 4 ракеты с ракетоносителей в Новороссийске. Силы ПВО успешно уничтожили вражеские цели. Это был единственный верифицированный случай применения ракет морского базирования типа "Калибр".

Когда произошли последние атаки "Калибрами" 2 января 2024 года Россия применила 3 крылатые ракеты "Калибр" для ударов по Украине. И все 3 ракеты были уничтожены силами ПВО. Перед этим запусков не было полгода. 13 июля 2023 года Россия выпустила по Украине 2 ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Все вражеские ракеты "Калибр" силам ПВО Украины удалось обезвредить.

Россияне в ужасе

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс назвал флот России в Черном море "функционально неактивным". Комментируя это заявление, Плетенчук сказал, что действительно в начале полномасштабного вторжения российские корабли было видно из многоэтажек Одессы, но сейчас ситуация в корне изменилась.

Сейчас они вынуждены скрываться в восточной части Черного моря. Закрылись боновыми заграждениями, сидят там и волнуются, чтобы еще туда не прилетело. Конечно, что-то у них "пошло не так" и инициатива на нашей стороне. А это очень важно во время боевых действий,

– подчеркнул представитель Военно-морских сил.

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