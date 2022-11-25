Удался ли Кремлю шантаж газом: инвестиционный банкир оценил ситуацию

Кремль пытался шантажировать Европу проблемами с газом, но вышло это не слишком эффективно. Запад не "прогнулся", но Россия еще попытается сделать ситуацию хуже для Украины.

Об этом 24 каналу рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его словам, российский шантаж удался бы, если бы позиция европейских стран по поддержке Украины изменилась. Но реакция была совсем другой. Европа не только продемонстрировала единство, но и нарастила помощь для Украины.

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Как отмечает Фурса, цены на газ действительно повысились. Но доходы в российский бюджет в этой сфере упали практически в десять раз. Впрочем, судя по всему, оккупанты хотят и дальше "ставить палки в колеса".

Сейчас россияне рассказывают очередную ложь, что Украина якобы ворует идущий в Молдову газ. При этом в Кишиневе опровергают эту информацию. Это может быть подготовкой к остановке транзита газа через территорию Украины, что повлечет за собой определенные трудности.

Пока газ в трубе идет, нам намного удобнее и эффективнее использовать газотранспортную систему. Это гораздо меньше стоит и позволяет сохранять определенные объемы газа для собственного потребления. Плюс это намного упрощает импорт,

– отметил Фурса.

Если транзита не будет, придется всю систему перестраивать, чтобы она работала с запада на восток, а не наоборот. Это технологически возможно. Украинские газовики уже делали подобные эксперименты. Но понятно, что это создает дополнительные трудности и риски.

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