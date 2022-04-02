Российский газ поступает в Европу не за рубли, несмотря на требования Путина

Страна-агрессор продолжает снабжать Европу газом. Это происходит, несмотря на угрозы перекрытия трубы, если ей не будут платить за топливо российскими рублями.

В России уже пытаются всячески объяснить, почему 1 апреля в Европу продолжили поставлять газ. Якобы блокировка не касается уже проплаченного голубого топлива.

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В Кремле говорят, что оплаченный газ все еще будут транспортировать

Да, спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что соответствующий указ Владимира Путина никак не повлияет на уже проплаченный газ. Якобы проблемы возникнут уже во второй половине апреля, когда необходимо будет производить очередную оплату за топливо.

Значит ли это, что если не будет подтверждения в рублях, то с 1 апреля поставки газа будут прекращены? Нет, и это не следует из указа (Владимира Путина – 24 канал),

– подчеркнул Песков журналистам.

Напомним, что 31 марта Владимир Путин подписал указ. Согласно документу расчет за газ с "недружественными странами" должен производиться исключительно в рублях.

Ряд стран Евросоюза уже отреагировал на соответствующий указ Владимира Путина. Да, крупнейшие государства Европы отметили, что не собираются рассчитываться за российский газ в рублях.

В Кремле уже начали угрожать. Якобы страна откажется продавать таким государствам газ по схеме, которую использовали по сей день.

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