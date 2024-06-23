Боятся дронов: на российском "Энгельсе" "тушки" меняют расположение каждые 5 часов
На российском аэродроме "Энгельс-2" осуществляется регулярное перемещение стратегических бомбардировщиков Ту-95МС по базе. Очевидно, россияне боятся украинских дронов и надеются избежать потерь в случае возможной атаки.
Об этом сообщает телеграм-канал Tracking, движение российских "тушек" отследили с помощью спутниковых снимков.
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Если проанализировать утренние, дневные и ночные спутниковые снимки можно увидеть, что россияне меняют расположение самолетов Ту-95МС каждые 5 часов.
Изменение дислокации российских Ту-95МС: видео
Россияне боятся ударов
Иногда изменения связаны с тренировочными или ударными вылетами. Однако в основном бомбардировщики "катаются" по взлетно-посадочной полосе. Также среднее расстояние между самолетами составляет около 300 метров.
Аналитики предположили, что причина перемещений очевидна – Россия боится атак ударных БПЛА. Именно поэтому самолеты перемещают по авиабазе. Всего по состоянию на 22 июня на авиабазе "Энгельс-2" зафиксированы следующие борта:
- Ту-95МС – 6 единиц;
- Ту-160 – 2 единицы;
- Ту-22М3 – один;
- Ил-76 – один.
За неделю также было зафиксировано тренировки бомбардировщиков Ту-22/95/160 в пределах области, где расположен аэродром.