Закрыл в "курятнике" и взорвал: в Донецкой области оккупант "проучил" своих сослуживцев

В Донецкой области российский командир оригинальным способом наказал своих трех подчиненных, которые отказались выполнять его приказ. Теперь горе-оккупанта задержали за убийство.

Как рассказывают российские телеграмм-каналы, летом 2024 года 42-летний военнослужащий Владимир поссорился с тремя сослуживцами в одном из пунктов временной дислокации на оккупированной Донетчине, передает 24 Канал.

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Что известно

Трое подчиненных – 35-летний Артем, 37-летний Роман и 23-летний Максим – отказались выполнять приказ командира – доставить продукты питания на передовую.

Тогда Владимир решил проучить подчиненных. Он затянул их в металлическую клетку, закрыл дверь и бросил туда боевую гранату Ф-1, предварительно сорвав чеку. В результате взрыва все трое военных получили множественные осколочные ранения. Один из них погиб на месте, вскоре умерли и двое других.

Через несколько месяцев против Владимира возбуждены уголовные дела по статьям убийство, совершенное общеопасным способом и покушение на убийство двух и более лиц. Он задержан.

К слову, пограничники Харьковщины с помощью дрона-бомбера Vampire, известного как "Баба-Яга", разгромили позиции и технику российской армии.