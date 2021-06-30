Российский комментатор поздравил Украину с победой и потроллил Соловьева и тренера России

Известный российский спортивный обозреватель и футбольный комментатор Василий Уткин поздравил Украину с выходом в 1/4 на Евро-2020. Он искренне порадовался победе украинцев, а тренера российской сборной потроллил.

Пока большинство россиян отмалчиваются и не хотят признавать мощь украинской сборной в сравнении с российской, Уткин смело написал, что украинцы – молодцы. К тому же добавил наш лозунг, от которого у россиян "пригорает".

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Российский комментатор поздравил Украину с победой

Первым постом Василий Уткин потроллил российского пропагандиста Владимира Соловьева. Тот якобы в своей характерной манере с "экспертами" оценивал шансы Украины в матче со Швецией.

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Уткин напоследок поздравил сборную лозунгом, из-за которого Россия в УЕФА подавала иск к Украине.

Какие молодцы. До последней минуты.

Upd. Как же я мог забыть ...

Слава Украине!

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Троллинг главного тренера России

Василий Уткин пошутил, что знает, как упали акции главного тренера российской сборной Станислава Черчесова. Тот перед началом Евро-2020 отмечал, что шансы у украинцев и российской сборной – на равных.

Однако произошло не так и украинцы оказались значительно сильнее – вышли в ¼ при полном вылете России из группы на последнем месте.

Сегодня есть точный ответ на вопрос, как сильно упали акции. После выхода украинцев (которым Россия изначально не уступает) в четвертьфинал они обесценились ровно в 10 000 000 (десять миллионов) раз. Контракт в 2,5 млн евро стоит сейчас не более 25 евроцентов!

– написал Уткин.

Победа Украины в матче со Швецией: главное

Команды встретились в матче 1/8 Евро-2020 на стадионе в Глазго, в Шотландии.

Авторами голов в ворота Швеции и Украины стали Александр Зинченко и Эмиль Форсберг соответственно. Основное время закончилось ничьей и начались экстра-таймы.

В конце второго экстра-тайма Артем Довбик принес Украине победу 2:1.

Следующая игра Украине в ¼ 3 июля в Риме. Парни будут играть со сборной Англии.