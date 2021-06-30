Российский комментатор поздравил Украину с победой и потроллил Соловьева и тренера России
Источник:телеграм Василия Уткина
Известный российский спортивный обозреватель и футбольный комментатор Василий Уткин поздравил Украину с выходом в 1/4 на Евро-2020. Он искренне порадовался победе украинцев, а тренера российской сборной потроллил.
Пока большинство россиян отмалчиваются и не хотят признавать мощь украинской сборной в сравнении с российской, Уткин смело написал, что украинцы – молодцы. К тому же добавил наш лозунг, от которого у россиян "пригорает".
Топ новость Украина исторически вышла в 1/4 финала Евро-2020: видео
Российский комментатор поздравил Украину с победой
Первым постом Василий Уткин потроллил российского пропагандиста Владимира Соловьева. Тот якобы в своей характерной манере с "экспертами" оценивал шансы Украины в матче со Швецией.
Осийский комментатор отметил – будет счастлив, если именно Украина накажет Англию за нежелание "играть в футбол"
Уткин напоследок поздравил сборную лозунгом, из-за которого Россия в УЕФА подавала иск к Украине.
Какие молодцы. До последней минуты.
Upd. Как же я мог забыть ...
Слава Украине!
Между тем Эмоции зашкаливают: реакция сети на историческую победу Украины над шведами
Троллинг главного тренера России
Василий Уткин пошутил, что знает, как упали акции главного тренера российской сборной Станислава Черчесова. Тот перед началом Евро-2020 отмечал, что шансы у украинцев и российской сборной – на равных.
Однако произошло не так и украинцы оказались значительно сильнее – вышли в ¼ при полном вылете России из группы на последнем месте.
Сегодня есть точный ответ на вопрос, как сильно упали акции. После выхода украинцев (которым Россия изначально не уступает) в четвертьфинал они обесценились ровно в 10 000 000 (десять миллионов) раз. Контракт в 2,5 млн евро стоит сейчас не более 25 евроцентов!
– написал Уткин.
Победа Украины в матче со Швецией: главное
- Команды встретились в матче 1/8 Евро-2020 на стадионе в Глазго, в Шотландии.
- Авторами голов в ворота Швеции и Украины стали Александр Зинченко и Эмиль Форсберг соответственно. Основное время закончилось ничьей и начались экстра-таймы.
- В конце второго экстра-тайма Артем Довбик принес Украине победу 2:1.
- Следующая игра Украине в ¼ 3 июля в Риме. Парни будут играть со сборной Англии.