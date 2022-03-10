Российский корабль произвел 5 выстрелов в небо над Одессой: появилось видео
Источник:"Думская"
Оккупанты продолжают безрезультатно запугивать одесситов. На этот раз к городу подошел ракетный корабль российского флота и пострелял по воробьям.
Произведя 5 выстрелов в воздух, русский корабль пошел сами знаете куда. Пока не известно, какое судно это было.
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Попытки запугиваний рашистов попали на видео. "Скоты пуляют по воробьям, потому что они мрази. Запугивают Одессу? Русский корабль, иди на**й!" – подытожил представитель Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
Ранее один из российских кораблей уже поплатился за свою дерзость. Наши морпехи подбили, вероятно, гордость рашистского флота – патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков". Так будет и со всеми последующими, которые отважатся угрожать Одессе.
Российский корабль стреляет в небо над Одессой: смотрите видео
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