На Сумщине российский дрон попал в блокпост: пострадал полицейский

В Сумской области оккупанты атаковали беспилотником "Ланцет" блокпост. В момент попадания там находился полицейский.

Это подтвердил представитель полиции в Сумской области Владимир Крупецких, сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Смотрите также Россия запускает по Украине увеличенную версию "Шахедов": в ГУР рассказали детали

"Ланцет" попал в блокпост на Сумщине

Российский "Ланцет" ударил в блокпост, когда там находился сотрудник полиции. Мужчина выжил. Сейчас он находится в больнице, подтвердил представитель полиции.

Накануне видео попадания вражеского дрона опубликовал в фейсбуке военнослужащий Михаил Скляр. Оккупанты атаковали блокпост 27 мая.

Читайте также Россия бьет по Украине новыми дронами "Дань-М": что о них известно

"Ланцет" попал в блокпост на Сумщине: смотрите видео

Заметим, что накануне, 19 мая, российские захватчики также атаковали блокпост в Харьковской области. Ударили беспилотником "Молния".

В результате вражеской атаки пострадали 5 человек. В частности, 2 полицейских и 3 нацгвардейца, которые несли службу на блокпосту.