Катастрофа Ми-8 на Камчатке: известна судьба экипажа и пассажиров

В России разбился вертолет Ми-8. Стало известно, что все пассажиры и члены экипажа, которые были на борту, погибли.

Об этом сообщили в российских телеграмм-каналах, информирует 24 Канал.

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Судьба экипажа и пассажиров российского Ми-8, что разбился

Российские паблики сообщают, что в результате катастрофы Ми-8 на Камчатке погибли все пассажиры и члены экипажа.

Такую информацию вражеские телеграмм-каналы публикуют, ссылаясь на российские оперативные службы. Добавим, что ранее сообщалось, что на борту находились 22 человека.



Катастрофа Ми-8 на Камчатке / Фото из российского телеграм-канала

Также сообщается, что на борту, предварительно, был финдиректор российского футбольного союза Арсений Замятин, а также его жена.

Авиакатастрофа Ми-8 на Камчатке: смотрите видео

Отметим, что в воскресенье, 1 августа, появилась информация, что пропавший на Камчатке вертолет нашли. Так в российских телеграмм-каналах со ссылкой на их МЧС писали, что он разбился. Там добавили, что обломки обнаружили в 900 метрах от места, где в последний раз экипаж вертолета выходил на связь.

Еще в одном паблике писали, что обломки МИ-8Т обнаружены возле горного массива вулкана Вачкажец. По данным паблика, "вертолет, предварительно, задел скалу, после чего произошла авария".

Напомним, что в субботу, 31 августа, российские телеграмм-каналы писали, что вертолет Ми-8 с людьми на борту исчез на Камчатке. Борт не прибыл в пункт назначения и исчез в районе поселка Николаевка Елизовского района. Впоследствии в росавиации подтвердили, что вертолет действительно исчез возле вулкана Вачкажец, детали читайте в материале 24 Канала.