Денис Шаронов ранее был на должности министра сельского хозяйства Республики Коми в России. Во время полномасштабной войны России против Украины он выехал в Соединенные Штаты Америки, где ждет политическое убежище. Однако случилось это только осенью 2022 года.

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Теперь работает дальнобойщиком

После появления в Соединенных Штатах Шаронов всячески одобряет США и рассказывает, как здесь ему хорошо. Ведь в России, чтобы добиться успеха, он должен был идти по головам, плести интриги и делать другие некрасивые вещи. А в США можно совершенно спокойно работать.

Сейчас экс-министр работает дальнобойщиком. Он вполне доволен своей работой и утверждает, что в Соединенных Штатах гораздо лучше относятся к сложным рабочим профессиям. Однако тут нужно действительно хорошо работать.

Как российский министр убежал в США от повестки: смотрите видео

Интересно, что Шаронов был уволен с должности министра сельского хозяйства Республики Коми после конфликта с главой региона. В октябре 2022 года он вообще получил повестку на войну против Украины. Это заставило его бежать в Соединенные Штаты и просить политическое убежище.

Ситуация в России: коротко