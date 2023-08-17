Денис Шаронов ранее был на должности министра сельского хозяйства Республики Коми в России. Во время полномасштабной войны России против Украины он выехал в Соединенные Штаты Америки, где ждет политическое убежище. Однако случилось это только осенью 2022 года.
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Теперь работает дальнобойщиком
После появления в Соединенных Штатах Шаронов всячески одобряет США и рассказывает, как здесь ему хорошо. Ведь в России, чтобы добиться успеха, он должен был идти по головам, плести интриги и делать другие некрасивые вещи. А в США можно совершенно спокойно работать.
Сейчас экс-министр работает дальнобойщиком. Он вполне доволен своей работой и утверждает, что в Соединенных Штатах гораздо лучше относятся к сложным рабочим профессиям. Однако тут нужно действительно хорошо работать.
Как российский министр убежал в США от повестки: смотрите видео
Интересно, что Шаронов был уволен с должности министра сельского хозяйства Республики Коми после конфликта с главой региона. В октябре 2022 года он вообще получил повестку на войну против Украины. Это заставило его бежать в Соединенные Штаты и просить политическое убежище.
Ситуация в России: коротко
- По состоянию на 15 августа украинские военные уничтожили 256 050 российских захватчиков. К примеру, только за минувшие сутки, 16 августа, на "концерт Кобзона" отправились еще 480 единиц личного состава. Также Россия потеряла 4329 танков, 8398 боевых бронированных машин, 5169 артиллерийских систем, 714 реактивных систем залпового огня.
- Интересно, что на протяжении 16 августа стало известно о смерть двух российских генералов. Умер экс-замглавы минобороны России Геннадий Жидко. Также потом там сообщили о гибели другого генерала Геннадия Лопырева.
- О том, сколько денег Россия тратит на ракеты и кто ей помогает – читайте в интервью с Михаилом Подоляком на сайте 24 Канала.