Денис Шаронов раніше перебував на посаді міністра сільського господарства Республіки Комі, що в Росії. Під час повномасштабної війни Росії проти України він виїхав до Сполучених Штатів Америки, де чекає на політичний притулок. Однак сталося це лише восени 2022 року.

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Тепер працює далекобійником

Після появи в Сполучених Штатах Шаронов всіляко розхвалює США та розповідає, як тут йому добре. Адже в Росії, щоб досягнути успіху він мав йти по головах, плести інтриги та робити інші некрасиві речі. А в США можна цілком спокійно працювати.

Зараз чоловік працює далекобійником. Він цілком задоволений своєю роботою і стверджує, що в Сполучених Штатах значно краще ставляться до складних робітничих професій. Однак тут потрібно дійсно працювати добре.

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Цікаво, що Шаронова звільнили з посади міністра сільського господарства Республіки Комі після конфлікту із главою регіону. У жовтні 2022 року він взагалі отримав повістку на війну проти України. Це змусило його втекти до Сполучених Штатів та просити політичний притулок.

Ситуація в Росії: коротко