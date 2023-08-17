Денис Шаронов раніше перебував на посаді міністра сільського господарства Республіки Комі, що в Росії. Під час повномасштабної війни Росії проти України він виїхав до Сполучених Штатів Америки, де чекає на політичний притулок. Однак сталося це лише восени 2022 року.
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Тепер працює далекобійником
Після появи в Сполучених Штатах Шаронов всіляко розхвалює США та розповідає, як тут йому добре. Адже в Росії, щоб досягнути успіху він мав йти по головах, плести інтриги та робити інші некрасиві речі. А в США можна цілком спокійно працювати.
Зараз чоловік працює далекобійником. Він цілком задоволений своєю роботою і стверджує, що в Сполучених Штатах значно краще ставляться до складних робітничих професій. Однак тут потрібно дійсно працювати добре.
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Цікаво, що Шаронова звільнили з посади міністра сільського господарства Республіки Комі після конфлікту із главою регіону. У жовтні 2022 року він взагалі отримав повістку на війну проти України. Це змусило його втекти до Сполучених Штатів та просити політичний притулок.
Ситуація в Росії: коротко
- Станом на 15 серпня українські військові знищили 256 050 російських загарбників. До прикладу, лише за минулу добу, 16 серпня, на "концерт Кобзона" відправилися ще 480 одиниць особового складу. Також Росія втратила 4329 танки, 8398 бойових броньованих машин, 5169 артилерійських систем, 714 реактивних систем залпового вогню тощо.
- Цікаво, що упродовж 16 серпня стало відомо про смерть двох російських генералів. Помер ексзаступник очільника міноборони Росії Гєннадій Жидко. Також згодом там повідомили про загибель іншого генерала Гєннадія Лопирьова.
- Про те, скільки грошей Росія витрачає на ракети та хто їй допомагає – читайте в інтерв'ю з Михайлом Подоляком на сайті 24 Каналу.