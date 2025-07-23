Ворвался в дом и пытался изнасиловать: в Донецке россиянин напал на пенсионерку

В Донецке российский оккупант, который находился в розыске за дезертирство, ворвался в квартиру пенсионерки, жестоко избил ее и пытался изнасиловать. Нападавшим оказался многократно судимый военный из Башкирии.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ASTRA. На оккупированной части Донецкой области российский солдат, которого разыскивали за дезертирство, совершил нападение на пожилую женщину.

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Солдат из России с судимостью за изнасилование снова совершил нападение

Отмечается, что мужчина попытался ворваться в ее квартиру, избил и пытался изнасиловать.

Инцидент произошел вечером 17 июля в оккупированном Донецке на улице Грекова. Злоумышленником оказался 59-летний военный части №34479 Азат Суфиянов, которого уже разыскивали за самовольное оставление части. Мужчину задержали.

По данным журналистов ASTRA, Суфиянов родом из Башкортостана и имеет немалый криминальный шлейф: ранее его уже осуждали за кражи, хулиганство, незаконное проникновение в жилище и изнасилование. Теперь ему грозит новое уголовное дело – как минимум за покушение на изнасилование и избиение.