Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ASTRA. На окупованій частині Донеччини російський солдат, якого розшукували за дезертирство, вчинив напад на літню жінку.

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Солдат з Росії із судимістю за зґвалтування знову вчинив напад

Зазначається, що чоловік спробував увірватися в її квартиру, побив і намагався зґвалтувати.

Інцидент стався увечері 17 липня в окупованому Донецьку на вулиці Грекова. Зловмисником виявився 59-річний військовий частини №34479 Азат Суфіянов, якого вже розшукували за самовільне залишення частини. Чоловіка затримали.

За даними журналістів ASTRA, Суфіянов родом із Башкортостану і має чималий кримінальний шлейф: раніше його вже засуджували за крадіжки, хуліганство, незаконне проникнення до житла та зґвалтування. Тепер йому загрожує нова кримінальна справа – щонайменше за замах на зґвалтування та побиття.