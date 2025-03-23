Очередной массированный обстрел: Россия разрушила три жилых дома в Херсоне
- 23 марта российская армия осуществила массированный обстрел Херсона, разрушив три жилых дома в городе.
- Спасатели ликвидировали пожары на месте ударов, к счастью, обошлось без пострадавших.
В воскресенье, 23 марта, российская оккупационная армия в очередной раз осуществила массированный обстрел Херсона. Циничная вражеская атака привела к разрушению жилых домов в городе.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.
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Российские войска снова атаковали Херсон
В результате попаданий вражеских боеприпасов в одном из районов Херсона по разным адресам произошло разрушение и последующее возгорание трех жилых домов.
В ГСЧС отметили, что спасатели, несмотря на угрозу повторных ударов со стороны российских войск, ликвидировали пожары.
К счастью, на местах, где проводилась работа пожарно-спасательных подразделений, обошлось без пострадавших.
Спасатели показали последствия ударов по Херсону / Фото: ГСЧС Херсонщины
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К слову, недавно в сети появились кадры еще одной жестокой атаки россиян на гражданских людей в Херсоне. На опубликованном видео можно увидеть, как оккупанты цинично ударили дроном по украинцам, которые ремонтировали крышу здания после предыдущей атаки.