Российский олигарх Фридман хочет получить украинское гражданство

Украинское гражданство теперь мечта для многих россиян. Одним из них является российский бизнесмен и уроженец Львова Михаил Фридман.

Миллионер уже консультируется с украинскими властями по получению гражданства. Об этом в интервью рассказал председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков.

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Перерегистрация российского бизнеса выгодна Украине

Фридман хочет перерегистрировать свои основные активы в Украине. Ведь в России вести бизнес сейчас не выгодно из-за санкций, которые против государства-агрессорки ввел цивилизованный мир. Новиков считает, что для Украины такой сценарий очень выгоден, потому что принесет дополнительные налоги.

Финансировать уничтожение режима Путина за счет российских олигархов – пожалуй, это лучшее, что может сделать Украина при таких обстоятельствах,

– подчеркнул глава НАПК.

Кстати, по его словам, об украинском гражданстве может попросить и другой российский миллионер – уроженец Дрогобыча Виктор Вексельберг.

В ОП разработают процедуру выхода из-под санкций для россиян

Новиков сообщил, что в Офисе Президента уже работают над вопросом подсанкционных россиян. В частности, рассматривают возможную процедуру выхода из-под санкций. Это может произойти после того, как россиянин передаст деньги или активы в Фонд покаяния. Однако этот механизм-де еще в разработке.

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Пока идет обсуждение этой идеи. Окончательное решение будет принимать президент Украины,

– отметил Новиков.

Что известно о Михаиле Фридмане

Олигарх имеет российское и израильское гражданство. В 2015 году состояние Фридмана оценило в 14,6 миллиарда долларов и он стал вторым самым богатым человеком России. Миллионеру и его партнерам принадлежит крупнейший частный банк России – Альфа-Банк, сеть супермаркетов X5 и оператор мобильной связи Veon.

Ранее западные журналисты писали, что Фридман в тесных контактах с президентом России Владимиром Путиным.

По данным издания Financial Times , в феврале 2022 года Фридман высказался против войны и подчеркнул, что его родители живут во Львове. Он якобы стал первым российским бизнесменом, осудившим вторжение. В то же время Фридман не указал, что виновата в войне Россия. Он лишь написал, что "это трагедия для двух народов", а также в стиле российской пропаганды назвал украинцев и россиян "братскими народами".

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