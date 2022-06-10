Мільйонер вже консультується з українською владою щодо отримання громадянства. Про це в інтерв'ю розповів голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

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Перереєстрація російського бізнесу вигідна для України

Фрідман хоче перереєструвати свої основні активи в Україну. Адже в Росії вести бізнес зараз не вигідно через санкції, які проти держави-агресорки запровадив цивілізований світ. Новіков вважає, що для України такий сценарій дуже вигідний, адже принесе додаткові податки.

Фінансувати знищення режиму Путіна коштом російських олігархів – мабуть, це найкраще, що може зробити Україна за таких обставин,

– наголосив глава НАЗК.

До речі, за його словами, про українське громадянство може попросити й інший російський мільйонер – уродженець Дрогобича Віктор Вексельберг.

В ОП розроблять процедуру виходу з-під санкцій для росіян

Новіков повідомив, що в Офісі Президента вже працюють над питанням підсанкційних росіян. Зокрема, розглядають можливу процедуру виходу з-під санкцій. Це може відбутися після того, як росіянин передасть гроші чи активи у "Фонд покаяння". Однак цей механізм, мовляв, ще в розробці.

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Поки що триває обговорення цієї ідеї. Остаточне рішення ухвалюватиме президент України,

– зазначив Новіков.

Що відомо про Михайла Фрідмана

Олігарх має російське та ізраїльське громадянства. У 2015 році статки Фрідмана оцінили у 14,6 мільярда доларів і він став другою найбагатшою людиною Росії. Мільйонеру та його партнерам належить найбільший приватний банк Росії – "Альфа-Банк", мережа супермаркетів X5 та оператор мобільного зв'язку Veon.

Раніше західні журналісти писали, що Фрідман перебуває у тісних відносинах з президентом Росії Володимиром Путіним.

За даними видання Financial Times, у лютому 2022 року Фрідман висловився проти війни та наголосив, що його батьки живуть у Львові. Він нібито став першим російським бізнесменом, який засудив війну. Водночас Фрідман не вказав, що винною у війні є Росія. Він лише написав, що "це трагедія для двох народів", а також в стилі російської пропаганди назвав українців та росіян "братніми народами".

Зверніть увагу! Нещодавно українцям обурилися новиною від ЗМІ про те, що росіянин Олександр Невзоров отримав громадянство України. 6 червня секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов розповів, що українського паспорта в росіянина ще немає. Невзоров має пройти перевірку.

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