Российский патриарх Кирилл назвал "настоящим подвигом" убийства украинцев

Весь цивилизованный мир осуждает российское вторжение в Украину и зверства, которые совершают здесь оккупанты. А вот русский патриарх Кирилл, похоже, живет где-то в параллельной реальности.

Ранее он благословил русских солдат на войну с Украиной, а теперь еще больше пробил дно. В его новом заявлении, размещенном на сайте РПЦ, есть немало вопиющих высказываний.

Читайте также Жестоко, но мы и живем в жестких условиях – митрополит о запрете Московского патриархата

Что глава РПЦ говорит о войне против Украины

Кирилл считает, что в мирное время люди идут в армию по "каким-то привилегиям или материальным соображениям". А вот события в Украине он нескрываемо называет войной. "В военное время служба в вооруженных силах – это настоящий подвиг, а именно такое время мы сейчас переживаем", – говорит глава РПЦ.

Судя по вышесказанному, "настоящим подвигом" российский патриарх считает убийства украинцев и другие зверства армии государства-агрессора.

"Служба требует готовности от каждого, кто принял присягу, защищать родину, не жалея жизни своей", – продолжил Кирилл. Только вот, конечно, не упомянул, что в случае с Украиной говорится о вторжении на территорию суверенного государства и позорной гибели российских военных преступников.

Заявления Кирилла шокируют цинизмом

Дальше – еще абсурднее. Кирилл вызывающе утверждает, что Россия является "очень миролюбивой страной", а ее народ – "миролюбивый и много страдавший от войн". Пожалуй, это потому, что в государстве-агрессоре так и не поняли простой истины: чтобы не страдать от войн, следует прекратить постоянно их развязывать.

Кроме этого, глава РПЦ хвастался, что Россия "сломала хребет фашизма", и жаловался, что "народы святой Руси страдают из-за внешних сил". Поскольку режим Путина использует церковь для своей пропаганды, патриарх Кирилл, как ни странно, не замечает преступлений, которые оккупанты творят в Украине.

Больше об абсурдных заявлениях российского патриарха Кирилла: смотрите видео