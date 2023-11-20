Командира расстреляли, беглеца изрубили и взорвали: пленный о зверствах в армии России

Украинским военным удалось взять в плен оккупанта Романа Грибко, оказавшегося на войне в Украине, выйдя из тюрьмы. Российский военный рассказал о зверствах в рядах оккупантов.

По словам Романа Грибко, до того, как попасть на войну, он был разнорабочим. 6 октября 2022 года он попал в тюрьму, получив 6 лет заключения.

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Пленный пошел на войну, чтобы не отбывать срок в тюрьме

В тюрьме, судя по словам пленного, он провел год. Он вышел на свободу, поскольку согласился пойти на войну по контракту с минобороны России. Ему пообещали амнистию.

Грибко рассказал, что после месяца тренировок его отправили на передок, о чем он узнал постфактум. Сначала оккупант воевал под Андреевкой, а затем под Клещеевкой, где и попал в плен.

Как россияне расстреливают своих

Он рассказал о жестоких правилах выживания в русской армии. В частности, пленный говорит, что нарушать приказ нельзя, поскольку в таком случае грозит расстрел.

Оккупант рассказал, что стал свидетелем расстрела командира отделения в тренировочном лагере. Командира расстреляли за то, что тот бросил раненых.

Он также вспомнил, что сначала командира избили, а потом застрелили. Свидетелями смертной казни стали около 150 человек.

Пленный рассказал о зверствах в российской армии: смотрите видео

Оккупанты порубили беглеца

Также, по словам пленного, россияне убили одного военного, который пытался убежать. Его поймали и прострелили ногу, а затем жестоко казнили.

В частности, беглецу отрубили руки. При этом российскому военному накладывали жгут, чтобы тот не умер. То есть так, по словам пленного, россияне обучали медиков.

Кроме того, расстрелы и жестокое обращение с личным составом – это наука для тех, кто хочет убежать. Оккупант, которому отрезали руки, страдал два дня, после чего ему отрезали голову.

Останки военного, как рассказывает пленный, оккупанты сложили в ящик и взорвали на противотанковой мине, чтобы скрыть следы преступления. Именно тогда, признается Роман, он понял, что попал в ад.

Он отметил, что все оккупанты были напуганы зверствами, даже те, кто были осуждены по тяжелым статьям.

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