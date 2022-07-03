Российский пропагандист в эфире обругал коллег, которые называют взрывы в Белгороде "хлопками"

У российских пропагандистов "подгорает" от того, что их же коллеги называют взрывы в Белгороде "хлопками". Оккупанты возмущаются, что не получается переложить вину на ВСУ.

Активист Сергей Стерненко опубликовал видео, на котором пропагандист зачитывает ленту своих новостей. Российские журналисты там рассказывают о сегодняшних "хлопках" в Белгороде.

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Пропагандиста "прорвало" из-за слова "хлопки". Он не мог сдержать эмоции, но в итоге устроил чуть ли не истерику.

Вы там ох*енели? Каких "хлопков"?!

– истерил россиянин.

Что известно о взрывах в Белгороде

Ночью 3 июля в Белгороде раздавались взрывы. Российские власти заявили, что погибли 3 человека, еще 4 – пострадали. Известно, что 2 человека доставили в больницу – мужчину и ребенка 10 лет.

"Хлопки" в Белгороде услышали примерно в 3 ночи. Их было несколько. Сначала жители увидели, как что-то разразилось в небе, а потом на земле. Воздушной тревоги в городе не было.

Сообщили, что в городе есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов.

Конечно, оккупанты пытаются обратить ситуацию так, будто это Украина обстреляла Белгород. Однако журналист Денис Казанский "разнес" такие версии. Он подчеркнул, что в пострадавших в результате ночных обстрелов зданиях застряли фрагменты российского ЗРПК "Панцирь С1". На вооружении у Украины такой техники даже нет.

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