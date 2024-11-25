Кричал "Слава Украине" и не только: путинский пропагандист шокировал признанием

Россия не способна вести более широкую войну, чем ведет сейчас, а угрозами и ядерным шантажом Кремль очень часто просто блефует. Это начинают понимать даже сами пропагандисты.

Приспешники Путина впервые открыто заговорили о победе Украины. Хотя раньше они даже боялись представить, что такое возможно, а теперь их мысли изменились, передает 24 Канал.

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Что наговорил путинский пропагандист

Российский пропагандист и ведущий Армен Гаспарян сказал, что мы видим войну, в которой "победил Владимир Зеленский, к этому все идет". Более того, Гаспарян признался, что даже начал смотреть украинское телевидение, чтобы понять, что украинцы думают о россиянах.

Теперь у пропагандиста паника, ведь почему-то украинцы радуются разрешению США бить дальнобойным оружием по России. "Рупор" Путина никак не мог понять, почему и как теперь жить, зная, что оккупантов ненавидят миллионы.

С 2014 года россиян на Западе начали обесчеловечивать, а Украина подняла это до абсолюта. Вопрос, что делать со всем этим после. Потому что останется население, которое имеет полностью размытое представление о том, что плохо, а что хорошо,

– цинично сказал пропагандист.

Далее Гаспарян рассказал, как в течение 6 часов смотрел украинский телемарафон "Единые новости". По его словам на четвертом часу он сам хотел сказать "Слава Украине". Поэтому пропагандист задумался, как население должно различать добро и зло. Видимо, он забыл, что украинцы и весь цивилизованный мир с самого начала знают, кто есть кем.

На одном примере мы увидели, как быстро меняется риторика россиян. Но похоже, что даже это не предел их признаний.