Посіпаки Путіна вперше відкрито заговорили про перемогу України. Хоча раніше вони навіть боялися уявити, що таке можливо, а тепер їхні думки змінилися, передає 24 Канал.

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Що наговорив путінський пропагандист

Російський пропагандист і ведучий Армен Гаспарян сказав, що ми бачимо війну, в якій "переміг Володимир Зеленський, до цього все йде". Ба більше, Гаспарян зізнався, що навіть почав дивитися українське телебачення, аби зрозуміти, що українці думають про росіян.

Тепер у пропагандиста паніка, бо чомусь українці радіють дозволу США бити далекобійною зброєю по Росії. "Рупор" Путіна ніяк не міг зрозуміти, чому і як тепер жити, знаючи, що окупантів ненавидять мільйони.

З 2014 року росіян на Заході почали обезлюднювати, а Україна підійняла це до абсолюту. Питання, що робити з усім цим опісля. Бо залишиться населення, яке має повністю розмите уявлення про те, що погано, а що добре,

– цинічно сказав пропагандист.

Далі Гаспарян розповів, як упродовж 6 годин дивився український телемарафон "Єдині новини". За його словами на четвертій годині він сам хотів сказати "Слава Україні". Тому пропагандист задумався, як населення має розрізняти добро і зло. Мабуть, він забув, що українці та весь цивілізований світ з самого початку знають, хто є ким.

На одному прикладі ми побачили, як швидко змінюється риторика росіян. Але схоже, що навіть це не межа їхніх зізнань.