Я против убийства вами детей, – спикер Конгресса США поставил на место российского журналиста

Спикер палаты представителей Конгресса США во время брифинга поставил на место российского репортера, решившегося задать ему вопрос на лживой основе.

Во время пресс-конференции в Израиле спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти обратился к россиянам и прокремлевским пропагандистам, продуцирующим о нем фейки.

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Кевин Маккарти обратился к россиянам

Во время брифинга российский репортер заявил, что Маккарти якобы не поддерживает отправку военной и финансовой помощи в Украину. После этого он стал задавать свой вопрос на основе этого лживого утверждения.

Маккарти поставил его на место. Он подчеркнул, что поддерживает Украину и совсем не поддерживает то, что делает Россия. Также он подчеркнул, что страна-агрессор убивает детей.

Я голосую за помощь Украине. Я поддерживаю помощь Украине. Я не поддерживаю то, что ваша страна сделала с Украиной, я тоже не поддерживаю убийство вами детей,

– сказал Маккарти.

Он также подчеркнул, что Россия должна вывести свои войска из Украины.

Вы должны уйти. Мы будем продолжать поддерживать, потому что весь мир видит то, что происходит таким, каково оно есть,

– подчеркнул он.

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак поблагодарил Кевина Маккарти за поддержку Украины и такой точный ответ пропагандисту.

Благодарю спикера Палаты представителей Конгресса США, республиканца Кевина Маккарти за четкий ответ российскому "журналисту" о помощи для Украины,

– написал он.

США предоставит Украине новый пакет помощи

1 мая координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби объявил, что в скором времени США предоставят Украине дополнительный пакет военной помощи.

Кстати, он также заявил, что Соединенные Штаты передали Украине почти 100% необходимой для контрнаступления техники.