Российский самолет покинул Мюнхен, заплатив 460 тысяч евро за парковку

Российский самолет, который более двух лет простаивал в аэропорту Мюнхена, смог вылететь в Россию, заплатив рекордную сумму в размере 460 тысяч евро за парковку.

Это один из самых дорогих примеров "штрафа за парковку" в истории. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BILD.

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Россия забрала самолет, который более двух лет простоял в Германии

Согласно обнародованной информации, оплата за парковку за самолет "Аэрофлота" начала набегать 27 февраля 2022 года, через 3 дня после масштабного российского вторжения в Украину.

Самолет из Санкт-Петербурга приземлился в Мюнхене, но улететь обратно не смог, поскольку Германия закрыла воздушное пространство для российских самолетов. Из-за этого борт остался на земле 834 дня.

Ежедневные расходы на парковку составили от 340 до 560 евро. Лайнер компании "Аэрофлот", рассчитанный на 158 пассажиров, стоял на специальной площадке рядом с терминалом 2.

Этот случай, вероятно, стал одним из самых дорогих примеров "парковочного штрафа" в истории,

– пишет немецкое издание.

Самолет покинул Мюнхен после тщательной технической проверки и получения сертификата летной годности.

Общая сумма за парковку составила 460 тысяч евро, но владельцы надеются быстро вернуть эти средства, поскольку месячная аренда такого самолета составляет около 240 тысяч евро.