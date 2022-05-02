Российский самолет нарушил воздушное пространство Дании и Швеции, они вызывают послов

Россияне продолжают всячески искать себе новые проблемы. Москва проявляет суицидальные наклонности, в воплощении которых ищет разнообразной помощи.

Россияне продолжают нарушать международные правила и демонстрировать неумение соблюдать общепринятые нормы. Агрессор всегда провоцирует и изучает реакцию на свои поступки.

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Нарушение воздушного пространства и вызов послов

Российский самолет Ан-30 нарушил воздушное пространство Дании и Швеции. 29 апреля он сначала вошел в воздушное пространство Дании. Случилось это в восточном направлении от острова Борнхольм. Через некоторое время самолет совершил нарушение воздушного пространства Швеции в южном направлении от провинции Блэкинге.

Как сообщил глава МИД Дании Йеппе Кофод, он вызвал российского посла для предоставления объяснений инцидента.

Российского посла завтра вызывают в министерство иностранных дел. Еще одно нарушение Россией воздушного пространства Дании. Это совершенно неприемлемо и крайне тревожно в нынешней ситуации,

– написал он в твиттере.

МИД Швеции решил поддержать коллег и вызвать российского посла в Стокгольм.

Россия против мира: последние новости

Финляндия хочет защититься от возможного нападения России не только вступлением в НАТО, но и высоким забором. Пока неизвестно, какой будет его высота и протяженность, но этот проект начнется уже в ближайшее время.

Соединенные Штаты Америки и Великобритания отреагировали на угрозы россиян Финляндии и Швеции по поводу вступления этих стран в НАТО. Они предоставили им гарантии безопасности до того момента, когда они станут полноправными членами Альянса.

The Times сообщает, что российские оккупанты решили затеять вооруженную агрессию против еще одной страны. Под ударом россиян может оказаться Молдова.

Россия может получить такое желанное, желаемое и долгожданное противостояние с армией Соединенных Штатов Америки. В Конгресс уже внесена резолюция, предусматривающая использование американских военных на территории Украины. Если США ее примут, то россиянам будет крайне несладко в случае использования химического, ядерного или биологического оружия.

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