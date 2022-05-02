Российский самолет нарушил воздушное пространство Дании и Швеции, они вызывают послов
Источник:твиттер Йеппе Кофода
Россияне продолжают всячески искать себе новые проблемы. Москва проявляет суицидальные наклонности, в воплощении которых ищет разнообразной помощи.
Россияне продолжают нарушать международные правила и демонстрировать неумение соблюдать общепринятые нормы. Агрессор всегда провоцирует и изучает реакцию на свои поступки.
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Нарушение воздушного пространства и вызов послов
Российский самолет Ан-30 нарушил воздушное пространство Дании и Швеции. 29 апреля он сначала вошел в воздушное пространство Дании. Случилось это в восточном направлении от острова Борнхольм. Через некоторое время самолет совершил нарушение воздушного пространства Швеции в южном направлении от провинции Блэкинге.
Как сообщил глава МИД Дании Йеппе Кофод, он вызвал российского посла для предоставления объяснений инцидента.
Российского посла завтра вызывают в министерство иностранных дел. Еще одно нарушение Россией воздушного пространства Дании. Это совершенно неприемлемо и крайне тревожно в нынешней ситуации,
– написал он в твиттере.
МИД Швеции решил поддержать коллег и вызвать российского посла в Стокгольм.
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