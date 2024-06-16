Российский самолет нарушил воздушное пространство Швеции впервые после ее вступления в НАТО

Российский самолет Су-24 нарушил воздушное пространство Швеции. Из-за этого страна НАТО поднимала в небо два шведских истребителя Jas-39 Gripen.

Инцидент произошел вечером 14 июня 2024 года. Шведские дипломаты уже выступили с заявлением.

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Что известно о самолете России в Швеции

В пятницу (14 июня – 24 Канал) российский истребитель СУ-24 нарушил воздушное пространство Швеции к востоку от южного края острова Готланд. Российский самолет был предупрежден устным вызовом шведского воздушного боевого командования. Когда это не было учтено и самолет не отклонился от своего маршрута, его отвели от воздушного пространства Швеции с помощью JAS-39 Gripen,

– рассказали шведские военные.

По их данным, такие действия Кремля неприемлемы и демонстрируют отсутствие уважения к территориальной целостности Швеции.

"Мы следили за всем процессом и были там, чтобы вмешаться", – заявил начальник Военно-воздушных сил Йонас Викман.

Он объяснил, что нарушение было непродолжительным.

Заметьте Швеция официально вступила в НАТО

Россия впервые нарушила пространство Швеции со времени ее членства в НАТО

Шведские военные объяснили, что к подобным действиям Россия прибегала еще в 2022 году. В частности, тогда два российских СУ-27 и два российских СУ-24 нарушили воздушное пространство Швеции, также над Готландом.

Кстати, на днях Россия нарушила воздушное пространство Финляндии. Кстати, страна стала членом НАТО 3 апреля 2023 года.

В Швеции ответили на действия Кремля

Глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем заявил, что из-за нарушения воздушного пространства российскими самолетами к нему вызовут дипломатов российского посольства в Стокгольме.

Мы находимся в тесном контакте с союзниками и партнерами по событиям в нашей непосредственной зоне,

– отметил политик.

По данным издания Reuters, министр назвал действия России "недопустимым" нарушением воздушного пространства Швеции.

Кремль приближает самолеты к НАТО

Источник в Альянсе рассказал журналистам Reuters, что количество вылетов НАТО на перехват самолетов на 20 – 25% выросло в первом квартале 2024 года.

Собеседник издания сказал, что источник не назвал конкретную цифру, однако заверил, что:

в отличие от прошлого, пилоты Запада пока почти не обнаруживают российских истребителей или стратегических бомбардировщиков, приближающихся к воздушному пространству союзников,

большинство перехватов осуществляют через самолеты наблюдения или иногда – транспортные самолеты.

В Альянсе объясняли, что российские военные самолеты давно не передают код транспондера, что может указать на их место и высоту, а также план полета и не общаются с авиадиспетчерами.