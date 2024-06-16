Российский самолет нарушил воздушное пространство Швеции впервые после ее вступления в НАТО
Источник:Силы обороны Швеции
Российский самолет Су-24 нарушил воздушное пространство Швеции. Из-за этого страна НАТО поднимала в небо два шведских истребителя Jas-39 Gripen.
Инцидент произошел вечером 14 июня 2024 года. Шведские дипломаты уже выступили с заявлением.
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Что известно о самолете России в Швеции
В пятницу (14 июня – 24 Канал) российский истребитель СУ-24 нарушил воздушное пространство Швеции к востоку от южного края острова Готланд. Российский самолет был предупрежден устным вызовом шведского воздушного боевого командования. Когда это не было учтено и самолет не отклонился от своего маршрута, его отвели от воздушного пространства Швеции с помощью JAS-39 Gripen,
– рассказали шведские военные.
По их данным, такие действия Кремля неприемлемы и демонстрируют отсутствие уважения к территориальной целостности Швеции.
"Мы следили за всем процессом и были там, чтобы вмешаться", – заявил начальник Военно-воздушных сил Йонас Викман.
Он объяснил, что нарушение было непродолжительным.
Заметьте Швеция официально вступила в НАТО
Россия впервые нарушила пространство Швеции со времени ее членства в НАТО
Шведские военные объяснили, что к подобным действиям Россия прибегала еще в 2022 году. В частности, тогда два российских СУ-27 и два российских СУ-24 нарушили воздушное пространство Швеции, также над Готландом.
Кстати, на днях Россия нарушила воздушное пространство Финляндии. Кстати, страна стала членом НАТО 3 апреля 2023 года.
В Швеции ответили на действия Кремля
Глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем заявил, что из-за нарушения воздушного пространства российскими самолетами к нему вызовут дипломатов российского посольства в Стокгольме.
Мы находимся в тесном контакте с союзниками и партнерами по событиям в нашей непосредственной зоне,
– отметил политик.
По данным издания Reuters, министр назвал действия России "недопустимым" нарушением воздушного пространства Швеции.
Кремль приближает самолеты к НАТО
Источник в Альянсе рассказал журналистам Reuters, что количество вылетов НАТО на перехват самолетов на 20 – 25% выросло в первом квартале 2024 года.
Собеседник издания сказал, что источник не назвал конкретную цифру, однако заверил, что:
- в отличие от прошлого, пилоты Запада пока почти не обнаруживают российских истребителей или стратегических бомбардировщиков, приближающихся к воздушному пространству союзников,
- большинство перехватов осуществляют через самолеты наблюдения или иногда – транспортные самолеты.
В Альянсе объясняли, что российские военные самолеты давно не передают код транспондера, что может указать на их место и высоту, а также план полета и не общаются с авиадиспетчерами.