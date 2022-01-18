Российский самолет неожиданно пролетел над финской воинской частью, – СМИ
Источник:YLE
Грузовой самолет Boeing 747-8HVF в Белом море неожиданно изменил направление и пролетел над Финляндией. Эксперты считают, что это либо провокация, либо разведывательная миссия.
Инцидент произошел вечером 15 января. Грузовой самолет летел из Москвы в Мурманск, а уже в воздухе поменял свой маршрут.
Ранее Германия уверяет, что не запрещала Великобритании везти Украине оружие через свою территорию.
Самолет летел на обычной высоте
Boeing полетел в немецкий Лейпциг. Вблизи маршрута самолета в Финляндии находится воинская часть Ювяскюля. Там дислоцируется штаб военно-воздушных сил и отдел разведки Минобороны Финляндии.
Гражданский самолет получил разрешение на полет и летел над Финляндией на нормальной высоте, что в среднем составляло 8,5 километра. Эксперты, однако, подобные действия экипажа самолета объяснить не могут.
Возможно, проверяли реакцию властей Финляндии
Вероятно, таким образом россияне хотели проверить реакцию властей Финляндии.
Есть мнение о том, что тестировали реакцию финских властей на ситуацию, когда запросили маршрут, вдоль которого расположены стратегические объекты,
– отметил эксперт на условиях анонимности.
Что известно о Boeing 747-8HVF
- Самолет принадлежит авиакомпании AirBridgeCargo.
- Главный офис компании – в Москве.
- Компания – один из самых крупных грузовых авиаперевозчиков в России.
Самолет сменил курс в воздухе /Данные Flightradar
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Это был обычный самолет
По предварительной информации, самолет был обычным, без специального разведывательного оборудования. Однако, если бы оно было, его бы зафиксировали в Финляндии уже во время полета.
Вместе с тем директор Европейского центра передового опыта противодействия гибридным угрозам Юкка Саволайнен напомнил, что в авторитарных государствах частные компании должны обслуживать требования властей.
Это свидетельствует об угрозе. Если самолет неожиданно приземлится в финском аэропорту, ситуация быстро станет угрожающей.
– сказал Саволайнен.
Объяснение экспертов по поводу инцидентов с российским самолетом:
- Полет может быть частью плана России по созданию напряжения в Европе.
- Похожими провокациями были передвижения российских десантных кораблей в Балтийском море, полеты беспилотников над АЭС в Швеции и другие.
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