Российский самолет неожиданно пролетел над финской воинской частью, – СМИ

Грузовой самолет Boeing 747-8HVF в Белом море неожиданно изменил направление и пролетел над Финляндией. Эксперты считают, что это либо провокация, либо разведывательная миссия.

Инцидент произошел вечером 15 января. Грузовой самолет летел из Москвы в Мурманск, а уже в воздухе поменял свой маршрут.

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Самолет летел на обычной высоте

Boeing полетел в немецкий Лейпциг. Вблизи маршрута самолета в Финляндии находится воинская часть Ювяскюля. Там дислоцируется штаб военно-воздушных сил и отдел разведки Минобороны Финляндии.

Гражданский самолет получил разрешение на полет и летел над Финляндией на нормальной высоте, что в среднем составляло 8,5 километра. Эксперты, однако, подобные действия экипажа самолета объяснить не могут.

Возможно, проверяли реакцию властей Финляндии

Вероятно, таким образом россияне хотели проверить реакцию властей Финляндии.

Есть мнение о том, что тестировали реакцию финских властей на ситуацию, когда запросили маршрут, вдоль которого расположены стратегические объекты,

– отметил эксперт на условиях анонимности.

Что известно о Boeing 747-8HVF

Самолет принадлежит авиакомпании AirBridgeCargo.

Главный офис компании – в Москве.

Компания – один из самых крупных грузовых авиаперевозчиков в России.

Самолет сменил курс в воздухе /Данные Flightradar

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Это был обычный самолет

По предварительной информации, самолет был обычным, без специального разведывательного оборудования. Однако, если бы оно было, его бы зафиксировали в Финляндии уже во время полета.

Вместе с тем директор Европейского центра передового опыта противодействия гибридным угрозам Юкка Саволайнен напомнил, что в авторитарных государствах частные компании должны обслуживать требования властей.

Это свидетельствует об угрозе. Если самолет неожиданно приземлится в финском аэропорту, ситуация быстро станет угрожающей.

– сказал Саволайнен.

Объяснение экспертов по поводу инцидентов с российским самолетом:

Полет может быть частью плана России по созданию напряжения в Европе.

Похожими провокациями были передвижения российских десантных кораблей в Балтийском море, полеты беспилотников над АЭС в Швеции и другие.

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В ВВС Финляндии не комментируют инцидент. Также там не сообщили, поднимали ли истребитель.