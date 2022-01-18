Інцидент трапився ввечері 15 січня. Вантажний літак летів з Москви до Мурманська, а вже у повітрі поміняв свій маршрут.

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Літак летів на звичайній висоті

Boeing полетів до німецького Лейпцига. Поблизу маршруту літака у Фінляндії розташована військова частина Ювяскюля. Там дислокується штаб військово-повітряних сил та відділ розвідки Міноборони Фінляндії.

Цивільний літак отримав дозвіл на політ і летів над Фінляндією на нормальній висоті, що в середньому становила 8,5 кілометра. Експерти, проте, такі дії екіпажу літака пояснити не можуть.

Можливо, тестували реакцію влади Фінляндії

Ймовірно, що у такий спосіб росіяни хотіли перевірити реакцію влади Фінляндії.

Є думка про те, що тестували реакцію фінської влади на ситуацію, коли запросили маршрут, уздовж якого розташовані стратегічні об'єкти,

– зазначив експерт на умовах анонімності.

Що відомо про Boeing 747-8HVF

Літак належить авіакомпанії AirBridgeCargo.

Головний офіс компанії – в Москві.

Компанія є одним з найбільших вантажних авіаперевізників у Росії.

Літак змінив курс у повітрі /Дані Flightradar

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Це був звичайний літак

За попередньою інформацією, літак був звичайним, без жодного спеціального розвідувального обладнання. Проте, якби воно було, то його б зафіксували у Фінляндії вже під час польоту.



Разом з тим, директор Європейського центру передового досвіду протидії гібридним загрозам Юкка Саволайнен нагадав, що в авторитарних державах приватні компанії повинні обслуговувати вимоги влади.

Це свідчить про загрозу. Якщо літак несподівано приземлиться у фінському аеропорту, ситуація швидко стане загрозливою,

– сказав Саволайнен.

Зверніть увагу! У ВПС Фінляндії не коментують інцидент. Також там не повідомили, чи підіймали винищувач.

Пояснення експертів щодо інцидентів з російським літаком:

Політ може бути частиною плану Росії щодо створення напруження в Європі.

Схожими провокаціями були пересування російських десантних кораблів у Балтійському морі, польоти безпілотників над АЕС у Швеції та інші.

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