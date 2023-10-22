Сообщается, что он угрожал убить всех – говорил, что якобы им ничего не поможет. Российского военного пришлось "скрутить" другим пассажирам, а затем связали.

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Россиянин хотел "вылететь" наружу

Российские СМИ сообщают, что двигавшийся по маршруту Москва – Владивосток самолет совершил экстренную посадку из-за буйного россиянина. 32-летний Денис только что вернулся из так называемой "СВО", где служил в десантно-штурмовой бригаде.

Пассажирка, сидевшая рядом с российским военным рассказала, что в течение всего полета тот говорил сам с собой. Тогда его что-то "тригернуло" и он захотел десантироваться – потребовал отрыть ему "пассажирскую дверь" самолета.

Рабочие борта пытались его успокоить, однако неудачно – тот начал ломиться в кабину к пилотам. Несколько сильных пассажиров скрутили его и повели на место, однако мужчина не оставлял попыток вырваться. С помощью пластиковых хомутов привязали к детскому креслу. Все это продолжалось около 40 минут.

Он все равно смотрел на людей стеклянными глазами и периодически называл всех украинцами, утверждал, что все равно всех убьет, им ничего не поможет,

– сообщает российский паблик.

Командир самолета сообщил о ситуации на земле, после чего принял решение об экстренной посадке в Красноярске. После этого на борт поднялась полиция и сняла оккупанта с рейса.

Безумие на фоне войны