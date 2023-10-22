Сообщается, что он угрожал убить всех – говорил, что якобы им ничего не поможет. Российского военного пришлось "скрутить" другим пассажирам, а затем связали.
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Россиянин хотел "вылететь" наружу
Российские СМИ сообщают, что двигавшийся по маршруту Москва – Владивосток самолет совершил экстренную посадку из-за буйного россиянина. 32-летний Денис только что вернулся из так называемой "СВО", где служил в десантно-штурмовой бригаде.
Пассажирка, сидевшая рядом с российским военным рассказала, что в течение всего полета тот говорил сам с собой. Тогда его что-то "тригернуло" и он захотел десантироваться – потребовал отрыть ему "пассажирскую дверь" самолета.
Рабочие борта пытались его успокоить, однако неудачно – тот начал ломиться в кабину к пилотам. Несколько сильных пассажиров скрутили его и повели на место, однако мужчина не оставлял попыток вырваться. С помощью пластиковых хомутов привязали к детскому креслу. Все это продолжалось около 40 минут.
Он все равно смотрел на людей стеклянными глазами и периодически называл всех украинцами, утверждал, что все равно всех убьет, им ничего не поможет,
– сообщает российский паблик.
Командир самолета сообщил о ситуации на земле, после чего принял решение об экстренной посадке в Красноярске. После этого на борт поднялась полиция и сняла оккупанта с рейса.
Безумие на фоне войны
- Российский депутат заявил, что 20% населения России, которых не удовлетворяет президент Владимир Путин, должны либо быть "изолированными", либо быть "уничтожены". Он назвал этих людей "гнилью".
- Пропагандистские СМИ распространяют информацию, что российские военные все чаще прибегают к психотропным веществам на поле боя. Когда их разоблачают на употреблении наркотиков, то бросают в штурмовые отряды бывшим заключенным.
- В Китае Путин просил Байдена забрать ракеты ATACMS, поскольку они не нужны выиграющей стороне. Он предложил президенту США вместо войны "попить чаю с блинами",