Есть две причины, – летчик-инструктор объяснил, как российская ПВО могла сбить свой же самолет в Крыму

Утром 11 сентября над Крымом сбили вражеский самолет Су-34 и сделала это предположительно российская противовоздушная оборона. По крайней мере, так утверждают сами россияне.

Как оккупанты могли уничтожить свой самолет

Ликвидация на российском ПВО своего же самолета действительно возможна. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Он рассматривает 2 варианта развития событий, которые привели к такому результату. Во-первых, такое могло произойти, если система "свой – чужой" на самолете была отключена или сработала неадекватно.

Во-вторых, самолет могли поразить системой, работающей до высоты 5 километров, например с ПЗРК.

"Кто-то из сил противовоздушной обороны сухопутных сил россии мог просто испугаться и сбить Су из переносного зенитно-ракетного комплекса. Это возможно и это бывает", – объяснил военный эксперт.

Роман Свитан предположил, как российская ПВО могла сбить свой самолет: смотрите видео

Еще один самолет самоликвидировался

На следующий день стало известно, что россияне остались без еще одного самолета в Крыму. Вражеский Су-25 взлетел, но во время виражей его пилот потерял контроль – самолет упал и разбился. Видео этого полета обнародовал украинский активист Сергей Стерненко.

Актуальные потери врага

Потери врага не ограничиваются собственноручно уничтоженными самолетами. Их каждый день пополняют и украинские защитники. Так, к утру 13 сентября с начала полномасштабной войны роси потеряла уже 53 300 военных и огромное количество техники: